В Татарстане в выходные прогнозируются морозы до -28 градусов

В субботу, 3 декабря, утром температура воздуха составит от -12 до -17 градусов холода. Фото: Василий Вахрин

В выходные в Татарстане прогнозируются морозы до -28 градусов. Вместе с тем синоптики обещают облачную погоду с пояснениями и без осадков, сообщает Гидрометцентр республики.

В субботу, 3 декабря, утром температура воздуха составит от -12 до -17 градусов, а ночью столбик термометров установятся на отметках от -16 до -21 градусов, при прояснениях от -22 до -27 градусов.

В воскресенье, 4 декабря, ночью и утром температура воздуха ожидается от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -28 градусов. А днем чуть потеплеет и столбик термометра покажут от -12 до -17 градусов.

Напомним, в декабре в Татарстане ожидается дефицит снега и температура ниже климатической нормы. То же грозит ряду других регионов Приволжского федерального округа.

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