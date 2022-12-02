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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:27

Казанские травматологи заявили о плохой уборке улиц в гололед

По их словам, люди часто жалуются на скользкие дороги у подъездов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Решить вопрос скользких дорог необходимо совместно с дорожными работниками и управляющими компаниями, считают медики.

Решить вопрос скользких дорог необходимо совместно с дорожными работниками и управляющими компаниями, считают медики.

Фото: Андрей ШАХОВ

Казанские травматологи прокомментировали состояние городских улиц после ледяного дождя. Они считают, что в данное время наблюдается низкое качество покрытия. Эта тема была обсуждена на пресс-конференции "Травматизм в зимний период".

По их словам, люди часто жалуются на скользкие дороги у подъездов. Это может привести к травмам. Данный вопрос необходимо обсудить с дорожными работниками и управляющими компаниями, которые ничего не посыпают. Также принять участие в решении данного вопроса должна и администрация города. Только совестными усилиями можно достичь результата.

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