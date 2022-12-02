В новом перинатальном центре Казани откроют отделение ЭКО

Сдача нового перинатального центра запланирована на 30 августа 2023 года.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В новом перинатальном центре Казани, строящимся на улице Чуйкова, откроют современное отделение ЭКО. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
По его словам, это решение стало очень важным и нужным для города, так как некоторые местные роддома не соответствуют требованиям и критериям Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Современное отделение ЭКО станет толчком к повышению рождаемости в республике, уверен министр.
Напомним, сдача центра запланирована на 30 августа 2023 года. Он откроется на базе городской больницы №7. Строительства объекта обойдется в 943 миллиона рублей.
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