В новом перинатальном центре Казани откроют отделение ЭКО

Сдача нового перинатального центра запланирована на 30 августа 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В новом перинатальном центре Казани, строящимся на улице Чуйкова, откроют современное отделение ЭКО. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

По его словам, это решение стало очень важным и нужным для города, так как некоторые местные роддома не соответствуют требованиям и критериям Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Современное отделение ЭКО станет толчком к повышению рождаемости в республике, уверен министр.

Напомним, сдача центра запланирована на 30 августа 2023 года. Он откроется на базе городской больницы №7. Строительства объекта обойдется в 943 миллиона рублей.

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