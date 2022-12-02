В Набережных Челнах решили построить аквапарк и новый концертный зал

Реализовать документ планируется до 2043 года. Фото: nabchelny.ru

Согласно обновленному генплану Набережных Челнов в городе планируется строительство аквапарка, большого концертного зала, политехнического университета, 16 школ, 34 детских садов и 21 объекта допобразования. Соответствующий документ, рассчитанный на реализацию до 2043 года, был обсужден на публичных слушаниях, сообщают местные власти.

Нехватку точек здравоохранения в татарстанском автограде хотят возместить за счет возведения дополнительных корпусов существующих больниц. Без внимания не оставят и транспортную развязку. В городе планируют сформировать ветку внутригородского железнодорожного транспорта на базе существующей.

Отметим, что разработчиком генплана стал Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

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