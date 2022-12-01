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НовостиОбщество1 декабря 2022 15:20

В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Нижняя Мактама - Актюбинский

Общая протяженность работ составила 5,9 километра
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На объекте отремонтировали дорожное покрытие.

На объекте отремонтировали дорожное покрытие.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Альметьевском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали два участка дороги Нижняя Мактама - Актюбинский. Об этом сообщает Миндорстрой республики.

На объекте установили водопропускные трубы, отремонтировали дорожное покрытие, укрепили обочины, установили дорожные знаки, нанесли разметку и выполнили переустройство освещения. Общая протяженность дорожных работ составила 5,9 километра.

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