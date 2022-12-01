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НовостиОбщество1 декабря 2022 14:56

В Набережных Челнах пациентка с инфарктом вышла из комы в день своего рождения

У женщины также была пневмония после коронавируса
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ее легкие были поражены на 90%.

Ее легкие были поражены на 90%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах 41-летняя пациентка вышла из комы в день своего рождения. Об этом сообщила пресс-служба БСМП города.

Женщина из Агрызского района попала в БСМП Набережных Челнов с острым инфарктом миокарда и пневмонией после коронавируса. Ее легкие были поражены на 90%. Пациентка находилась в состоянии искусственной комы две недели и уже практически осталась без легких.

Спасением ее жизни занимались 40 врачей из кардиореанимации. В день своего рождения женщина вышла из комы, а еще через пару дней смогла самостоятельно дышать.

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