До 26 декабря в Казани ограничили проезд между улицами Островского и Петербургской

Движение ограничили в Вахитовском районе Казани. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Вахитовском районе Казани почти до конца года перекрыли движение между улицами Островского и Петербургской. Здесь будут переустанавливать канализационные сети. Соответствующее постановление опубликовали в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Так, до 26 декабря нельзя будет проехать по дороге рядом с домом №78/1 по улице Петербургской и в районе пересечения с улицей Островского.

Напомним, ранее в Казани до 20 декабря частично ограничили проезд по улице Вахитова.

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