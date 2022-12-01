В театре Тинчурина состоится финал фестиваля «Сайяр»

Фото: пресс-служба Татарский государственный театр драмы и комедии имени Тинчурина

Фестиваль детских и юношеских театров «Сайяр» проводится в целях формирования у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.

Всего рассмотрено 246 заявок. Участниками являются детские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана, творческие выступления которых оценивают компетентное жюри из числа профессиональных актеров государственных театров Казани и эксперты в сфере культуры.

Организатором Фестиваля является Министерство образования и науки Республики Татарстан. Соорганизаторы — Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина”, редакции журналов “Сәхнә”, “Салават күпере” акционерного общества “Татмедиа”.

Фестиваль с 2016 года проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоится 5 декабря, в 11:00 часов в Татарском государственном театре драмы и комедии им.К.Тинчурина.