ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Татарстан дал старт профессиональному обучению по профессии «Вожатый»

Фото: пресс служба Казанского педколледжа

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» на базе ЦОПП РТ с 7 ноября по 20 декабря 2022г. проводит обучение по основной образовательной программе профессионального обучения по профессии «Вожатый». Оператором конкурсного отбора является Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды».

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью соответствия должности вожатого профессиональному стандарту «Специалист», утвержденному приказом Министерства труда России от 25.12.2018 N 840н. В Казанском педагогическом колледже, реализующем основную программу профессионального обучения, созданы все необходимые организационно-педагогические условия для её реализации. Программа реализуется штатными работниками ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» с привлечением специалистов образовательных организаций профессионального образования, а также специалистов в сфере организации отдыха и досуга детей.

В обучении принимают участие студенты Казанского педагогического колледжа в количестве 100 человек. В учебном плане предусмотрена теоретическая и практическая подготовка по модулям.

В соответствии с требованиями, предъявляемым к должности «Вожатый», программа направлена на освоение обобщенных трудовых функций, трудовых функций специалиста, участвующего в организации деятельности детского коллектива, и овладение основными трудовыми действиями, необходимыми умениями и знаниями. Программой также предусмотрено изучение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики.

Производственная практика запланирована на базе ДОЛ «Сосновый бор» Зеленодольского района РТ. Целью производственной практики в лагере является формирование готовности практической работе служащих по должности «Вожатый» по участию в организации деятельности временного детского коллектива.

В рамках обучения студенты освоят квалификационные характеристики вожатого. При успешном завершении основной программы профессионального обучения и сдаче квалификационного экзамена студенты получат удостоверение установленного образца с присвоением квалификации «Вожатый».