Время принятия решения по ипотеке до 3 минут

ВТБ запустил на сайте банка новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Функционал позволяет на 40% сократить объем предоставляемой клиентом информации и принять финальное решение по ипотеке всего за три минуты.

Существенно сократить время на принятие решения по ипотеке стало возможным благодаря обновлению IT-систем банка. Теперь не требуется заполнять большинство полей анкеты вручную – данные автоматически подгружаются с портала «Госуслуги». Кроме того, можно оформить заявку только по паспорту: доход и занятость банк проверит самостоятельно.

«ВТБ поэтапно упрощает условия жилищного кредитования для населения, превращая ипотеку в быстрый и понятный финансовый инструмент. Большинство клиентов уже могут решить значительную часть вопросов дистанционно: подать заявку на кредит и сразу получить решение по ней, оформить выписки и справки и даже провести сделку. Новый процесс подачи заявки на сайте – еще один шаг к упрощению ипотеки. Теперь, чтобы заполнить анкету и получить финальное решение по кредиту, будущим заемщикам потребуется в разы меньше времени – буквально несколько минут. Нововведение особенно актуально сейчас, когда многие клиенты стремятся закрыть сделки до конца года"», – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.