В результате массового ДТП с микроавтобусом в Новочебоксарске пострадала женщина

Авария произошла напротив дома №24 по улице Винокурова. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 11:45 в четверг, 1 декабря, напротив дома №24 по улице Винокурова в Новочебоксарске произошло ДТП с участием легковушек Nissan Qashqai и Renault Megane, а также микроавтобуса маршрута №220 Ford Transit. По предварительным данным, все началось с того, что на нерегулируемом перекрестке 26-летний водитель первой иномарки, несмотря на дорожные знаки, не уступил дорогу второму авто.

Произошло столкновение. От удара Renault отбросило на общественный транспорт, в котором находились пять человек.

На данный момент известно об одной пострадавшей – 42-летней пассажирке автобуса.

- Все участники ДТП освидетельствованы, состояние опьянения ни у кого не выявлено. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - говорят в ГИБДД Чувашии.

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