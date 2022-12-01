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НовостиОбщество1 декабря 2022 12:36

Минниханов принял участие в открытии в Казани первого исламского офиса Сбера

Там мусульмане смогут получать банковские услуги, соответствующие нормам шариата
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Точка расположилась на улице Большая Красная. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Точка расположилась на улице Большая Красная. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 1 декабря, в Казани открылся первый российский офис Сбера, работающий по стандартам партнерского финансирования. Торжественную церемонию среди прочих посетил и глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Мы посетили первый офис компании, который будет работать по стандартам исламского банкинга. Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата, - заметил в своей речи руководитель республики.

Офис расположился на улице Большая Красная. В нем представлены такие продукты партнерского финансирования, как мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, расчетно-кассовое обслуживание.

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