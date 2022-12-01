Список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

10 декабря в 18.00 часов в концертном зале «Пирамида» пройдет юбилейная Х Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы». В этом году церемония пройдет со зрителями.

В церемонии примут участие популярные исполнители татарской эстрады. Зрители в этот день смогут окунуться в праздничное настроение уже с фойе концертного зала «Пирамида».

Напомним, что целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризацию творчества начинающих исполнителей.

В списке лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» 30 исполнителей татарской эстрады:

Салават Фатхутдинов

Айдар Галимов

Гузель Уразова

Ришат Тухватуллин

Ильсия Бадретдинова

Филюс Кагиров

Винера Ганиева

Раяз Фасихов

Рифат Зарипов

Зинира и Ризат Рамазановы

Алсу и Азат Фазлыевы

Ильвина

Марат Яруллин

Эльмира Калимуллина

Эльмир Низамов

Гульназ и Ильсур Шарипзяновы

Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов

Ильгиз Мухутдинов

Саида Мухаметзянова

Юлия Гарифуллина

Рамиля и Рамиль Хайрутдиновы

Лейла и Рустам Галиевы

Анастасия Макарова

Рафис Калимуллин

Зарина Хасаншина

Мурат Гайсин

Винарис Ильегет

Ильдар Ямалиев

Ильназ Бах

ЛЕГЕНДА ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ

По традиции ведущая концерта и личность легенды татарской эстрады не оглашаются вплоть до церемонии вручения музыкальной премии «Болгар радиосы».

Х юбилейное вручение Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» состоится в концертном зале «Пирамида» в 18.00 часов. Билеты на сайте kassir.ru, а также в кассе Пирамиды (6+).