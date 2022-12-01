Список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

10 декабря в 18.00 часов в концертном зале «Пирамида» пройдет юбилейная Х Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы». В этом году церемония пройдет со зрителями.
В церемонии примут участие популярные исполнители татарской эстрады. Зрители в этот день смогут окунуться в праздничное настроение уже с фойе концертного зала «Пирамида».
Напомним, что целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризацию творчества начинающих исполнителей.
В списке лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» 30 исполнителей татарской эстрады:
Салават Фатхутдинов
Айдар Галимов
Гузель Уразова
Ришат Тухватуллин
Ильсия Бадретдинова
Филюс Кагиров
Винера Ганиева
Раяз Фасихов
Рифат Зарипов
Зинира и Ризат Рамазановы
Алсу и Азат Фазлыевы
Ильвина
Марат Яруллин
Эльмира Калимуллина
Эльмир Низамов
Гульназ и Ильсур Шарипзяновы
Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов
Ильгиз Мухутдинов
Саида Мухаметзянова
Юлия Гарифуллина
Рамиля и Рамиль Хайрутдиновы
Лейла и Рустам Галиевы
Анастасия Макарова
Рафис Калимуллин
Зарина Хасаншина
Мурат Гайсин
Винарис Ильегет
Ильдар Ямалиев
Ильназ Бах
ЛЕГЕНДА ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ
По традиции ведущая концерта и личность легенды татарской эстрады не оглашаются вплоть до церемонии вручения музыкальной премии «Болгар радиосы».
Х юбилейное вручение Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» состоится в концертном зале «Пирамида» в 18.00 часов. Билеты на сайте kassir.ru, а также в кассе Пирамиды (6+).