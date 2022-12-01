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НовостиОбщество1 декабря 2022 12:07

Новым замглавы Минстроя Татарстана выбрана Элеонора Абубакирова

До этого момента она была заместителем гендиректора ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Таким образом, с 5 декабря у главы ведомства будет семь заместителей.

Таким образом, с 5 декабря у главы ведомства будет семь заместителей.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С 5 декабря должность замглавы Минстроя Татарстана будет занимать Элеонора Абубакирова, бывшая ранее заместителем гендиректора подведомственного ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ». Соответствующее распоряжение в пятницу, 1 числа, подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Таким образом, с начала новой рабочей недели у министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марата Айзатуллина будет семь заместителей, каждый из которых отвечает за разные секторы и отделы.

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