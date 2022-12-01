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НовостиОбщество1 декабря 2022 12:00

Казанцы смогут увидеть детективный триллер «Тень. Взять Гордея» за день до премьеры

Предпоказ ленты состоится 7 декабря в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ KazanMall
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Официальная премьера картины запланирована на 8 число.

Официальная премьера картины запланирована на 8 число.

Фото: кадр из фильма

В среду, 7 декабря, в Казани состоится предпоказ нового детективного триллера «Тень. Взять Гордея». Мероприятие пройдет в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ KazanMall. После просмотра зрители смогут обсудить ленту с кинокритиком Адилей Хайбуллиной.

«Тень. Взять Гордея» - фильм О неуловимом шпионе, настоящей тени, человеке с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать его — главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты.

Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них — поймать Гордея пока не поздно, или погибнуть…

Официальная премьера картины запланирована на 8 декабря.

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