Техника Ростсельмаш по акции «Ранее бронирование-2022»

Современная сельхозтехника Ростсельмаш пополнит парки хозяйств по новой специальной программе от Росагролизинг - «Раннее бронирование-2022».
Акция предоставляет аграриям возможность уже сейчас приобрести технику и оборудование на следующий сезон по максимально выгодным условиям. В портфеле предложений от Ростсельмаш: зерноуборочные комбайны NOVA, VECTOR 410, ACROS 585, RSM 161; кормоуборочные DON 680M, F 1300, F 2650; тракторы Ростсельмаш 2375/ 2400
Зарезервировав сельхозтехнику уже сейчас, аграрии сэкономят средства при ее дальнейшем приобретении в лизинг – для этого ведущие отечественные сельхозмашиностроители зафиксировали цены на уровне 2022 года.
Главным отличием акции этого года стала возможность отсрочки авансового платежа до апреля 2023 года. Также усовершенствован сезонный график – теперь клиент может сам выбирать месяцы, когда он хочет платить пониженные ставки, а когда повышенные.
Фото: предоставлено пресс-службой
Кроме того, с целью поддержки российских фермеров в условиях ограниченности предложений техники на рынке имеются следующие возможности:
аванс - 0%*;
отсрочка по оплате аванса до апреля 2023 года;
срок лизинга до 8 лет;
всего 2 документа;
удобные графики платежей;
гарантированные сроки поставки техники;
стоимость техники не изменится в процессе сделки;
Программа от компаний действует для всех регионов России до 31 декабря 2022
Напомним, Ростсельмаш является надежным стратегическим партнером АО «Росагролизинг» с 2002 года. За последние пять лет компания поставила в лизинг 8303 единицы самоходной техники, прицепного и навесного оборудования.
Более подробную информацию можно узнать на сайте.
РЕКЛАМА