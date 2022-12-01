Техника Ростсельмаш по акции «Ранее бронирование-2022»

Современная сельхозтехника Ростсельмаш пополнит парки хозяйств по новой специальной программе от Росагролизинг - «Раннее бронирование-2022».

Акция предоставляет аграриям возможность уже сейчас приобрести технику и оборудование на следующий сезон по максимально выгодным условиям. В портфеле предложений от Ростсельмаш: зерноуборочные комбайны NOVA, VECTOR 410, ACROS 585, RSM 161; кормоуборочные DON 680M, F 1300, F 2650; тракторы Ростсельмаш 2375/ 2400

Зарезервировав сельхозтехнику уже сейчас, аграрии сэкономят средства при ее дальнейшем приобретении в лизинг – для этого ведущие отечественные сельхозмашиностроители зафиксировали цены на уровне 2022 года.

Главным отличием акции этого года стала возможность отсрочки авансового платежа до апреля 2023 года. Также усовершенствован сезонный график – теперь клиент может сам выбирать месяцы, когда он хочет платить пониженные ставки, а когда повышенные.

Фото: предоставлено пресс-службой

Кроме того, с целью поддержки российских фермеров в условиях ограниченности предложений техники на рынке имеются следующие возможности:

аванс - 0%*;

отсрочка по оплате аванса до апреля 2023 года;

срок лизинга до 8 лет;

всего 2 документа;

удобные графики платежей;

гарантированные сроки поставки техники;

стоимость техники не изменится в процессе сделки;

Программа от компаний действует для всех регионов России до 31 декабря 2022

Напомним, Ростсельмаш является надежным стратегическим партнером АО «Росагролизинг» с 2002 года. За последние пять лет компания поставила в лизинг 8303 единицы самоходной техники, прицепного и навесного оборудования.

Более подробную информацию можно узнать на сайте.

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