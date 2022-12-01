Более 70% строящей трассы М-12 Москва — Казань заасфальтированы

На работы ушло 5,8 миллиона тонн асфальтобетона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что дорожники уже уложили асфальт на 570 километрах строящейся трассы М-12 Москва — Казань. Это более 70% от всей дороги. На работы ушло 5,8 миллиона тонн асфальтобетона.

- На М-12 дорожники выполнили объем работ по укладке асфальта, запланированный на этот год, - заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проезда легковушек по скоростной трассе М-12 Москва - Казань составит примерно три тысячи рублей. Однако для автомобилистов, которые будут регулярно пользоваться этой платной дорогой, предусмотрели скидку в 15%.

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