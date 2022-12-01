В Казани построят новый консульский центр Китая за 23,3 миллиона рублей

Объект должен быть сдан до конца ноября 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Подлужная в Казани построят новый консульский центр Китайской Народной Республики. На его возведение из бюджета Татарстана будет выделено порядка 23,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит построить одноэтажное здание общей площадью в 202 квадратных метра. Помимо кабинетов для сотрудников там должны быть зал ожидания и комната для переговоров.

Заявки на участие в тендере принимаются до 8 декабря. Исполнитель будет определен 12 числа. Объект он должен будет сдать до конца ноября 2023 года.

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