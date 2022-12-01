Жители Набережных Челнов получили счет в 18 тысяч рублей за установку в доме домофона

В их подъезде никогда не было домофонной системы. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Жители одного из подъездов дома 48/18 в Набережных Челнах заявили, что после заявки на установку умного домофона им выставили счет на 18 тысяч рублей. По словам горожан, они рассчитывали, что систему им установят бесплатно в рамках проекта «Цифровая экономика».

Люди рассказывают, что изначально обратились со своим заявлением в управляющую компанию «Камстройсервис», но оттуда их отправили в МУП ДСГИ. Там-то им и озвучили цену установки домофона.

Как объяснили в «Таттелекоме», причиной произошедшего недопонимания могло стать то, что в подъезде никогда раньше не было домофонной системы. Ее установка требует денег, но жильцы могут обратиться в любую компанию, чья цена их строит, сообщают «Челнинские известия».

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