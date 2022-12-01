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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:46

В Казани стартовала школа для молодых ученых, специализирующихся на исследованиях в области ОПК

В ней принимают участие более 200 специалистов из 18 регионов России
Источник:kp.ru
Среди слушателей школы - представители 11 вузов и военных академий, 22 НИИ и 20 предприятий ОПК.

Среди слушателей школы - представители 11 вузов и военных академий, 22 НИИ и 20 предприятий ОПК.

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете начала работу Всероссийская научная школа «Энергонасыщенные материалы XXI века. Технологии получения и применения». В вуз приехали более 200 молодых ученых-оборонщиков из 18 регионов России.

Мероприятие проводится уже в седьмой раз и является одной из крупнейших в стране профильных научно-образовательных площадок — это место встречи тех, кто только начинает свой научный путь и корифеев российской спецхимии. Среди спикеров 2 академика и 2 член-корра РАН, руководители крупных оборонных предприятий и организаций России. Среди слушателей школы - представители 11 вузов и военных академий, 22 НИИ и 20 предприятий ОПК.

Работа школы продлится до 3 декабря.

Работа школы продлится до 3 декабря.

В КНИТУ исследования в области спецхимии ведутся с 1930-х годов. По словам директора Инженерного химико-технологического института КНИТУ, профессора Натальи Барановой, процент трудоустройства выпускников оборонных специальностей доходит до 98. Молодые специалисты всегда обеспечены работой - портфель заказов для предприятий ОПК от государства расписан на много лет вперед.

Как отметил на церемонии открытия школы генеральный директор АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» Михаил Резников, на оборонных предприятиях к молодежи сейчас особое отношение. Для молодых специалистов предусмотрены дополнительные денежные выплаты, при создании семьи и рождении ребенка – пособия, а если молодые строят жилье, то предприятие также не остается в стороне, компенсируется оплата ипотеки.

Генеральный директор АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» Михаил Резников.

Генеральный директор АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» Михаил Резников.

«В последнее время молодежи на нашем предприятии становится всё больше, - поддерживает своего коллегу директор Казанского порохового завода Александр Лившиц. - Около 300 наших сотрудников – это выпускники КНИТУ, причем практически половина из них трудоустроены за последние 5 лет. Искать себе специалистов мы начинаем уже среди студентов 3-4 курса. Идеальная схема – через производственную практику. Мы тесно сотрудничаем с Технологическим университетом, стараемся погрузить студентов в атмосферу производства, чтобы на предприятие они приходили работать уже полностью подготовленными».

По мнению многих спикеров школы, работа в ОПК требует от специалистов не только глубоких знаний и широких компетенций, но и важных человеческих качеств.

«Чтобы работать в оборонке, нужно по-настоящему любить Родину и это не просто громкие слова, - считает академик Павел Стороженко, научный руководитель АО «ГНИИХТЭОС». - При выборе специальности нужно понимать, какие ограничения и какую ответственность накладывает на тебя этот выбор».

Работа школы продлится до 3 декабря.

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