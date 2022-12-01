В Казани стартовала школа для молодых ученых, специализирующихся на исследованиях в области ОПК

Среди слушателей школы - представители 11 вузов и военных академий, 22 НИИ и 20 предприятий ОПК.

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете начала работу Всероссийская научная школа «Энергонасыщенные материалы XXI века. Технологии получения и применения». В вуз приехали более 200 молодых ученых-оборонщиков из 18 регионов России.

Мероприятие проводится уже в седьмой раз и является одной из крупнейших в стране профильных научно-образовательных площадок — это место встречи тех, кто только начинает свой научный путь и корифеев российской спецхимии. Среди спикеров 2 академика и 2 член-корра РАН, руководители крупных оборонных предприятий и организаций России. Среди слушателей школы - представители 11 вузов и военных академий, 22 НИИ и 20 предприятий ОПК.

Работа школы продлится до 3 декабря.

В КНИТУ исследования в области спецхимии ведутся с 1930-х годов. По словам директора Инженерного химико-технологического института КНИТУ, профессора Натальи Барановой, процент трудоустройства выпускников оборонных специальностей доходит до 98. Молодые специалисты всегда обеспечены работой - портфель заказов для предприятий ОПК от государства расписан на много лет вперед.

Как отметил на церемонии открытия школы генеральный директор АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» Михаил Резников, на оборонных предприятиях к молодежи сейчас особое отношение. Для молодых специалистов предусмотрены дополнительные денежные выплаты, при создании семьи и рождении ребенка – пособия, а если молодые строят жилье, то предприятие также не остается в стороне, компенсируется оплата ипотеки.

Генеральный директор АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» Михаил Резников.

«В последнее время молодежи на нашем предприятии становится всё больше, - поддерживает своего коллегу директор Казанского порохового завода Александр Лившиц. - Около 300 наших сотрудников – это выпускники КНИТУ, причем практически половина из них трудоустроены за последние 5 лет. Искать себе специалистов мы начинаем уже среди студентов 3-4 курса. Идеальная схема – через производственную практику. Мы тесно сотрудничаем с Технологическим университетом, стараемся погрузить студентов в атмосферу производства, чтобы на предприятие они приходили работать уже полностью подготовленными».

По мнению многих спикеров школы, работа в ОПК требует от специалистов не только глубоких знаний и широких компетенций, но и важных человеческих качеств.

«Чтобы работать в оборонке, нужно по-настоящему любить Родину и это не просто громкие слова, - считает академик Павел Стороженко, научный руководитель АО «ГНИИХТЭОС». - При выборе специальности нужно понимать, какие ограничения и какую ответственность накладывает на тебя этот выбор».

Работа школы продлится до 3 декабря.

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