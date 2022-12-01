Метшин принял участие в открытии архитектурно-строительного форума «Казаныш» в Казани

По словам градоначальника, молодые люди - носители новых технологий и идей. Фото: kzn.ru

В четверг, 1 декабря, в Казани стартовал второй архитектурно-строительный форум «Казаныш», главная тема которого - «Город для молодежи». В открытии мероприятия принял участие мэр города Ильсур Метшин.

В своей речи градоначальник отметил, что молодое поколение - носители новых технологий и идей – являются будущим страны, а потому их надо поддерживать.

- Мы очень хотим сделать наш город вместе с вами лучше и комфортнее. Нам хватит смелости, нам хватит настойчивости для того чтобы реализовать ваши идеи, - отметил градоначальник.

Отметим, что форум «Казаныш» будет проходить в парке «Урам» три дня. В нем принимают участие более 1,7 тысяч человек. Среди экспертов есть основатели и руководители архитектурных бюро и члены Союза архитекторов России.

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