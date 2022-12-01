Как взаимодействуют известные бренды и мир парфюма?

Фото: Юлия Кузнецова

Юлиана Петрова, известная в Казани бизнес-леди, автор и организатор цикла «Парфюмология», посвятила одиннадцатую встречу теме взаимодействия известных брендов и мира парфюма.

В гостеприимном пространстве ресторана «Милано», оформленном в эстетике Dolce Vita вновь собрались ценители парфюма. Вкус Италии в подборе блюд и напитков сопровождал этот вечер, подаривший всем присутствующим радость от приобщения к волшебному миру восхитительных ароматов и высокой моды.

Фото: Юлия Кузнецова

Коллаборация экспертов - имиджмейкер/стилист Лариса Желнова и парфюмерный стилист Анастасиея Абляева – тандем профессионалов, раскрывающий необыкновенные истории о брендах и современных тенденциях в создании одежды, обуви и духов. В этот вечер собравшиеся узнали о создании и преображении модного дома Gucci, о превратностях судьбы в жизни и творчестве Yves Saint Lauren, о взлетах и падениях Givenchy, Barberry, Coach, об удивительной истории бренда «Jimmy Choo», поклонницами которого стали многие медийные персоны, известные люди в мире искусства и политики. Чего только стоит история с Сарой Джессикой Паркер (в роли Керри Бредшоу из сериала «Секс в большом городе») с потерянной туфелькой! Да и название парфюма – «I Want Choo» – говорит само за себя! Этот яркий, восточный, цветочный аромат выпущен в 2020 году. Аромат построен вокруг обворожительных нот жасмина и красной лилии - невероятно женственный и притягательный, парфюм украшают насыщенные ноты ванили, которые согреют своего обладателя в зимние дни.

Аромат – составная часть образа каждого человека, влияющая на эго восприятие и самооценку. О способах воздействия на психологическое настроение и состояние рассказала специальный гость мероприятия - нейропсихолог из г. Санкт-Петербург Велена Приходько, которая является автором уникального метода нейробиоуправления при помощи специального оборудования, позволяющего осуществлять помощь и коррекцию по снижению последствий различных стрессов.

Каждая женщина может, и должна быть элегантной и стильной, вне зависимости от возраста и особенностей фигуры – убеждена Ольга Улыбина - основатель магазина мультибрендовой женской одежды «Эвита Перон». На мероприятии Ольга представила часть новой коллекции магазина и личным примером доказала - в одежде от «Эвита Перон» каждая женщина будет модной! Эту тему поддержала стилист, баер Нелли Арсланова в выступлении о современных тенденциях в аксессуарах модных образов.

Особый интерес присутствующих вызвало выступление Лилии Шигабиевой – основателя компании по производству минеральной органической пудры для современного безопасного маникюра «ТакТо» – ведь ухоженные ручки важны каждой женщине. Об этом также говорила Эльмира Соколова - представитель в Казани бренда «Seahava» - производителя эко-косметики на основе солей Мертвого моря, а специалисты от «ТакТо» и «Seahava» порадовали желающих массажем рук и безопасным покрытием ногтей.

Фото: Юлия Кузнецова

Этот холодный ноябрьский вечер подарил гостям много приятных моментов от постоянных партнеров «Парфюмологии»: популярный российско-швейцарского бренд косметики и парфюмерии «S Parfum&Cosmetics» представил ароматы-реплики известных брендов как бюджетную альтернативу. Сеть магазинов продуктов для здорового питания и натуральных средств по уходу за собой «Молодо Зелено» провела дегустацию эко-косметики по уходу за кожей и волосами. Особое настроение обеспечили АО Татспиртпром и компания «Вода Сестрица». Кофейня «Кофе с толком» пригласила гостей на презентацию зимнего меню, а ТЮЗ – на свои новые спектакли.

Фото: Юлия Кузнецова

Особую благодарность Юлиана как автор мероприятия выражает компании «Л’Этуаль» за представленные для дегустации ароматы и напоминает, что все представленные на мероприятии духи можно приобрести в сети магазинов от «Л’Этуаль».

Как и всегда рекламно-полиграфическое сопровождение мероприятия представлено компанией «АВС КОЛОР».

Нас ждет еще одна встреча с «Парфюмологией» - накануне Нового года Юлиана соберет своих гостей в ресторане «Небо Казани»!

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