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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 9:05

В Казани кондкутор автобуса высадила школьника, который не мог заплатить за проезд

Утверждается, что инцидент произошел на маршруте №37
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям кондуктора.

Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям кондуктора.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В СМИ и соцсетях начала распространяться информация о том, что в Казани кондуктор автобуса выгнала школьника из салона на улицу. Утверждается, что инцидент произошел на маршруте №37. Пятиклассник, якобы, не мог оплатить проезд – на его карте было недостаточно средств.

В итоге высаженный из автобуса школьник был вынужден идти до нужной ему остановки пешком, утверждают очевидцы.

Прокуратура города уже проверяет данную информацию. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям кондуктора и при наличии оснований примет меры реагирования.

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