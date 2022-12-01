«БИМ-радио»: 28 лет вместе!

28 лет каждый день люБИМое радио рядом со своими слушателями в любой ситуации. И день рождения радиостанции - это прежде всего их праздник!

Ежедневно с 18 ноября 1994 года команда Первого в Казани* старается радовать своих слушателей, дарить не только разнообразные подарки, но и позитив, пользу и держать в курсе последних новостей Республики.

В будни УтроМэны - Артём Рычёв и Руслан Мазитов – освещают актуальные для татарстанцев темы и заряжают энергией на весь день. Ведущие дневного шоу – Махмуд Аракаев, Лена Медова, Фарид Галимов и Артемий Лютерштейн помогают сохранить позитивный настрой и улыбнуться в разгар рабочего дня, а ведущие вечернего шоу – Альберт Хузиахметов, Сергей Филиппов и Тимур Акулов разгружают после трудовых будней, чтобы слушатели вернулись домой в отличном настроении.

18 ноября команда БИМ-радио для своей многотысячной аудитории провела праздничный эфир! В студии слушателей поздравляли известные личности: Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Айрат Закиевич Фаррахов, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Ринатовна Фазлеева, казанская группа «Мураками», рэп исполнитель Нурминский и многие другие.

Традиционно в этот день в городах вещания «БИМ-радио» состоялись конкурсы для автомобилистов. В разных городах Республики Татарстан, где вещает радиостанция, слушатели приняли участие в популярной «Коробке передач».

За всем происходящим в студии Первого в Казани* можно наблюдать на официальных страницах «БИМ-радио» в соцсетях: vk.com/bimradio и в телеграм канале @bimradio .

Слушайте люБИМую волну на 102,8 FM или с помощью официального приложения БИМ-радио и становись счастливее!

Все подробности на сайте bimradio.ru

* на основании лицензии номер 5 на осуществление деятельности по связи на территории РТ, выданной Министерством связи от 21.11.1994г.

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