Стало известно, как Набережные Челны украсят к Новому году

Компанию уже знакомым местным жителям инсталляциям составят новые. Фото: nabchelny.ru

Главный архитектор Набережных Челнов Малика Шамсиева рассказала, как город будет украшен к грядущему Новому году. Как оказалось, компанию уже знакомым местным жителям инсталляциям и гирляндам составят новые.

Так, например, на яблоневых деревьях на проспекте Мира появятся световые гирлянды, новогодние шары и часы «без пяти минут двенадцать». Вдоль дороги будут смонтированы 750 световых консолей, а на перекрестке установят украшение в виде герба татарстанского автограда.

Фото: nabchelny.ru

В районе скульптуры Родина-мать и на пересечении улицы Туфана и проспекта Сююмбике появятся переливающиеся бутоны тюльпана, а на улице Центральная – праздничные арки.

Транспортное кольцо на пересечении проспектов Дружбы Народов и Сююмбике украсят световой «диадемой», а транспортно-пешеходные мосты по проспектам Туфана и Вахитова - световыми консолями.

Елка на площади Азатлык будет дополнена гирляндами для эффекта «светового купола». Рядом, на пересечении двух световых тоннелей, появится фигура кролика – символа 2023 года. Также недалеко установят павильон в виде большого подарка со световым потолком.

Фото: nabchelny.ru

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