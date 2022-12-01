В Татарстане подскочило число ежедневно выявляемых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в Татарстане снижалось с 18 ноября, но неожиданно вновь начало расти. За минувшие сутки вирус подтвердился сразу у 74 человек. Вместе с тем в республике были госпитализировали 25 зараженных и выписали 68 переболевших им человек. Такие цифры в четверг, 1 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 190 588 человек, 187 570 из которых выздоровели, а 2 006 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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