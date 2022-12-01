На стройке в Чебоксарах каменщик упал с высоты четырех метров сломал позвоночник

ЧП произошло 29 ноября в микрорайоне «Новый город». Фото: СУ СКР по Чувашии

Стало известно, что 29 ноября на стройке в микрорайоне «Новый город» в Чебоксарах произошло ЧП. Около 12:30 каменщик упал с металлической конструкции – мачты освещения высотой около 4,8 метра. В результате удара об бетонную опору первого этажа 44-летний мужчина получил перелом поясничного отдела позвоночника.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в больнице.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии, произведен его тщательный осмотр, опрошены очевидцы, - говорят в пресс-службе управления.

По факту случившегося начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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