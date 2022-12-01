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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:20

В Казани появятся жилой массив «Лесные холмы» и пять Заповедных улиц

В скором времени все эти названия будут внесены в советующие реестры
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Такое решение приняли власти столицы Татарстана.

Такое решение приняли власти столицы Татарстана.

Фото: Антон ПИКУС

В Приволжском районе Казани появится пять новых улиц под названием Заповедная и жилой массив «Лесные холмы». Такая информация опубликована в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Улицы будут различаться нумерацией: Заповедная, 1-я Заповедная, 2-я Заповедная, 3-я Заповедная и 4-я Заповедная. В скором времени эти наименования, а также название жилого массива будут внесены в советующие реестры.

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