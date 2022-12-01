В Казани появятся жилой массив «Лесные холмы» и пять Заповедных улиц

Такое решение приняли власти столицы Татарстана. Фото: Антон ПИКУС

В Приволжском районе Казани появится пять новых улиц под названием Заповедная и жилой массив «Лесные холмы». Такая информация опубликована в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Улицы будут различаться нумерацией: Заповедная, 1-я Заповедная, 2-я Заповедная, 3-я Заповедная и 4-я Заповедная. В скором времени эти наименования, а также название жилого массива будут внесены в советующие реестры.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram