МФХ Татарстана получили от Россельхозбанка 1,2 млрд рублей на проведение сезонных работ

Фото: предоставлено пресс-службой

В 2022 году Россельхозбанк направил малым формам хозяйствования Татарстана 1,2 млрд рублей на сезонные работы. Почти все средства были выданы по льготной ставке.

Финансовые средства МФХ направили на проведение сезонно-полевых работ, в частности, приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, ветеринарных препаратов.

«Россельхозбанк финансирует агросектор Татарстана своевременно и в полном объеме. По реализации программы льготного краткосрочного кредитования банк занимает в республике первое место. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, доля филиала на региональном рынке по кредитам МФХ составляет 73 %», – отметила директор Татарстанского регионального филиала банка Ляля Кудерметова.

При этом банк предлагает фермерам не только кредиты, но и цифровые инструменты для повышения рентабельности. Сервисы, необходимые для успешного ведения агробизнеса, собраны в экосистеме Свое. Она включает в себя крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей, ведущий интернет-магазин фермерской еды, платформы для подбора кадров, покупки агротуров и обустройства жизни в сельской местности. В экосистеме зарегистрировано порядка 900 татарстанских КФХ.

Те, кто только планирует запустить агробизнес, могут пройти обучение в «Школе фермера». Проект направлен на создание новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК. За 2 потока обучения проект выпустил 64 новых фермера, сейчас основы ведения бизнеса изучают еще 40 человек.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.