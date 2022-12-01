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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:33

В Татарстане растет спрос на искусственные елки

Несмотря на это, частный бизнес продолжает закупать настоящие деревья в лесхозах и питомниках
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины такой тенденции совершенно разные.

Причины такой тенденции совершенно разные.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Татарстана все чаще и чаще стали отдавать предпочтение искусственным елкам. Спрос на живые деревья с каждым годом все сильнее падает, хотя частный бизнес и продолжает закупать их в лесхозах и питомниках, заявил журналистам министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

Причины такой тенденции разные. Некоторые считают, что рубить живые деревья плохо, кому-то неудобно держать их в квартире, а кто-то считает более правильным купить одно искусственное дерево и использовать его на протяжении многих лет.

Кузюров же отметил, что хотя сам также не является приверженцем живых елок на Новый год, устанавливать их вполне законно. Главное – приобретать на официальных площадках.

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