Ряд домов Московского района Казани остался без воды из-за аварии на улице Королева

Водоснабжение будет восстановлено по окончании ремонтных работ.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
У дома №4 по улице Академика Королева в Казани произошла авария на сетях МУП «Водоканал». В связи с этим ряд домов Московского района остался без воды. Отключение произошло по следующим адресам:
улица Воровского, 17 и 19;
улица Декабристов, 184А;
улица Ибрагимова, 2, 4 и 6;
улица Академика Королева, 2, 4 и 6.
На месте ЧП уже проводятся ремонтные работы. Водоснабжение будет восстановлено по их окончании. Пока же цистерна с водой сейчас стоит по адреса: улица Королева, 4А.
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