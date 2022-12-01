Ряд домов Московского района Казани остался без воды из-за аварии на улице Королева

Водоснабжение будет восстановлено по окончании ремонтных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У дома №4 по улице Академика Королева в Казани произошла авария на сетях МУП «Водоканал». В связи с этим ряд домов Московского района остался без воды. Отключение произошло по следующим адресам:

улица Воровского, 17 и 19;

улица Декабристов, 184А;

улица Ибрагимова, 2, 4 и 6;

улица Академика Королева, 2, 4 и 6.

На месте ЧП уже проводятся ремонтные работы. Водоснабжение будет восстановлено по их окончании. Пока же цистерна с водой сейчас стоит по адреса: улица Королева, 4А.

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