В результате ДТП с «КАМАЗом» в Альметьевском районе погибли два человека

Авария произошла на 81 километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 19:10 в среду, 30 ноября, на 81 километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «КАМАЗ» решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра и не учел ширину проезжей части, из-за чего стал помехой для встречной машины KIA.

В результате столкновения иномарки и большегруза скончались два человека: 64-летний водитель легковушки и его 47-летний пассажир, сообщают в ГИБДД Татарстана.

Более подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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