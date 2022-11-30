В Йошкар-Оле за фигурантом уголовного дела устроили полицейскую погоню

Нарушитель пытался скрыться во дворах, но был пойман Фото: скриншот с видео

В ГИБДД Марий Эл поступила ориентировка на автомобиль ВАЗ-2112, чей владелец, являясь фигурантом уголовного дела, скрывался от закона. Так, в июне 30-летний житель Йошкар-Олы попался на том, что сел за руль по пьяни. Тогда машину отправили на спецстоянку, а самого мужчину – под административный арест на 10 суток. Но это, видимо, не прибавило ему чувства ответственности. В октябре он вновь попадется полицейским, и снова за пьяную езду на машине. Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело. После этого он начал скрываться от правоохранителей.

Тогда сотрудники ГИБДД по городским камерам вычислили, где нарушитель может передвигаться на своей машине. Вскоре они нашли его и потребовали остановиться. Но водитель в ответ на это только увеличил скорость, не желая встречаться с полицейскими. Началась погоня.

Пытаясь скрыться, беглец грубо нарушал Правила дорожного движения, раз за разом создавая аварийные ситуации. Так он проехал несколько кварталов, остановлю свой автомобиль во дворе дома №31 на улице Анциферова. Мужчина выбежал из машины и попытался уже на своих двоих оторваться от полицейских, но те его вместе с сотрудниками Росгвардии быстро задержали.

- В отношении мужчины были составлены административные протоколы за проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, а также за неуплату штрафов в указанный срок. Суд назначил ему штраф в 20 тысяч рублей, - сообщили в МВД Марий Эл.

Сейчас также решается вопрос об аресте автомобиля нарушителя.

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