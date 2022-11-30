В Чувашии озвучили зарплаты сотрудников полиции

Полицейские имеют также ряд социальных льгот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чувашии стало известно то, сколько зарабатывают сотрудники полиции. Так, общая сумма зависит от должности, надбавки за звание, выслуги лет и условий работы.

В среднем сотрудник патрульно-постовой службы в республике получает от 32,5 тысяч рублей, участковый уполномоченный полиции - от 42,5 тысяч рублей, зарплата оперуполномоченного уголовного розыска и оперуполномоченного экономической безопасности начинается от 48,5 тысяч рублей, следователь зарабатывает от 42,5 тысяч рублей, сообщает МК.

Отметим также, что полицейские имеют социальные гарантии: продолжительный отпуск, оплату больничного, возможность бесплатного обучения и отдыха по льготным путевкам.

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