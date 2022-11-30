Электромобиль Tesla сломался во время подзарядки в Набережных Челнах

До этого машина успела проездить по дорогам Татарстана два месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время поездки из Казани в Мензелинск владелец электромобиль Tesla решил о пути подзарядить его на специальной станции в Набережных Челнах. Вот только что-то пошло не так. Машина после этого просто встала и перестала подавать признаки жизни.

Известно, что зарядная станция находится в первом комплексе Нового города Набережных Челнов и работает в тестовом режиме.

До этого момента владелец электромобиля Tesla в течении двух месяцев спокойно ездил по Татарстану и заряжался на специальных станциях в Казани. Каких-либо проблем с машиной при этом, по словам мужчины, не наблюдалось. Вышедший из строя транспорт должен теперь осмотреть специалист из «Сетевой компании», сообщают «Челнинские известия».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram