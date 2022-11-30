Российский венчурный форум в Казани перенесли на 2023 год

В Российском венчурном форуме примут участие представители ассоциации инновационных регионов России, резиденты ОЭЗ "Иннополис" и IT-парка. Фото: Антон ПИКУС

В Казани 16 марта 2023 году состоится Российский венчурный форум, хотя изначально его планировали провести 13 апреля 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, местом проведения станет площадка международного выставочного центра "Казань Экспо". В данном форуме примут участие представители ассоциации инновационных регионов России, резиденты ОЭЗ "Иннополис" и IT-парка, а также победители молодежного форума "Наш Татарстан.Территория возможностей".

Отметим, план мероприятий должны утвердить до 30 декабря 2022 года. Оргкомитет по подготовке и проведению форума возглавит премьер-министр республики Алексей Песошин.

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