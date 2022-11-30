В театре Тинчурина студия «Могҗиза» покажет благотворительный спектакль «Михербанлык»

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

Показ спектакля театральной студии для детей с ограниченными возможностями здоровья «Могжиза» («Чудо») при Тинчуринском театре организуется в рамках декады инвалидов. 1 декабря в 13:00 часов в «Татмедиа» состоится пресс-конференция с участием руководства театра Тинчурина и Инициативной группы «Во благо вместе», посвященная новым проектам и деятельности студии «Могжиза».

Фентези «Михербанлык» («Милосердие») студии «Могжиза» повествует о том, как справляться с жизненными трудностями, при этом оставаться преданным своим мечтам. Познакомившись друг с другом в игре «Пламенный город» в интернете, четверо детей – Анель, Алсу, Айрат и Амир – становятся близкими друзьями. Но, к сожалению, в реальной жизни ни у одного из них нет настоящего друга.

Автор сказки-фентези – актер Тинчуринского театра Ильфак Хафизов, режиссер – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Зуфар Харисов. Спектакль был подготовлен при поддержке руководителя Инициативной группы «Во благо вместе» Альбины Фаридовны Салимгараевой.

На показ благотворительного спектакля приглашены не только родные и близкие молодых актеров, но и простые зрители, которые пожелают выразить свою поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья. Также в благотворительном показе примут участие представители государственных учреждений Татарстана и общественных организаций.

Показ благотворительного спектакля состоится 4 декабря в 12.00.

СПРАВКА

Театральная студия «Могжиза» («Чудо») для детей с ограниченными возможностями здоровья была организована в 2019 году по инициативе директора Тинчуринского театра, заслуженном деятеля культуры Фаниса Мусагитова. В студии при театре Тинчурина дети с диагнозом синдрома Дауна, ДЦП осваивают секреты театрального искусства. Преподаватели театральной студии – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Зуфар Харисов, заслуженная артистка Татарстана Гульназ Науметова и молодой талантливый артист Тинчуринского театра Салават Хабибуллин. Куратор – главный администратор театра Зульфия Башарова. На сегодняшний день в студии занимается 15 детей с ограниченными возможностями здоровья.