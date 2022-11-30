Благотворительный РЕ-КВИЗ-ИТ в поддержку «Семья вместе»

Фото: предоставлено пресс-службой

29 ноября 2022 года в ГТРК «Корстон» в ресто-клубе «Чилим» состоялся ежегодный «Благотворительный квиз» от «Семья вместе» в Казани и команды REQUIZIT в поддержку семей, в которых дети проходят длительное лечение в отделениях онкогематологии, реанимации и реабилитации ДРКБ МЗ РТ.

Ежегодные благотворительные интеллектуальные игры «Интеллектуальная викторина «РЕ-КВИЗ-ИТ» в поддержку бесплатной семейной гостиницы проходят с 2017 года. Уникальность игры состоит в графическом блоке, созданным маленькими пациентами ГАУЗ «ДРКБ М3 РТ». Этот блок стал любимым у участников мероприятия. За все время проведения интеллектуальных игр участие в мероприятии приняли более 1200 человек, на благотворительность было собрано 857 000 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой

29 ноября в благотворительной интеллектуальной игре приняли участие 28 команд. Бесплатную семейную гостиницу «Семья вместе» поддержали: ООО «СПП», члены попечительского совета «Семья вместе» в Казани, Сторонники партии «Единая Россия» в Республике Татарстан, Общественная Палата Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство юстиции Республики Татарстан, Исполнительный комитет г. Казани, представители администрации Вахитовского и Приволжского районов города Казани, «Молодая Гвардия Единой России», газета «Казанские ведомости», агентство недвижимости «Альтера» и другие.

Все команды прошли уникальный путь сплочения и интеллектуального азарта! Гости мероприятия смогли сделать доброе дело, приняв участие в квизе и поучаствовать в добром аукционе, лотами которого стали картина, нарисованная талантливым другом дома, художницей Дариной Першенковой и торт от кондитерской «Be sweet».

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

- Я думаю, что всех, кто здесь можно по праву назвать не гостями, а друзьями нашего тёплого Домика и мы благодарим, что вы сегодня здесь собрались. С завидной регулярностью на квизе собираются все те, для кого добрые дела - это не нечто особенное, это постоянство, которое мы делаем всегда от души и с удовольствием, сердце радуется, когда мы видим, что зал еле умещает всех друзей, - поприветствовала гостей мероприятия Заместитель Председателя Общественной Палаты РТ Анастасия Исаева.

Все собранные на Благотворительном квизе средства будут направлены на развитие проекта «Семья вместе» в Казани.

«Семья вместе» благодарит за помощь в организации команду REQUIZIT, ООО «Корстон-Казань», ресто-клуб «ЧИЛИМ», DJ ANTON ABRAMOV, фотографа Сергея Коновалова, Kinokrut Laboratory, ведущего Константина Бахмутова, кондитерскую Be sweet, «MindGames», «MazaPark», ТРК Форсаж за поддержку культуры благотворительности.