Школьница из Татарстана стала «Королевой зрительских симпатий» на конкурсе «Королева страны»

В отборочном туре "Королевы России" приняли участие 40 тысяч девушек со всей страны, но в финал попали лишь 29 участниц. Фото: nabchelny.ru

Ученица школы №32 Набережных Челнов Ангелина Гадышева удостоилась титула «Королева зрительских симпатий России 2022» на Всероссийском Национальном конкурсе красоты и грации «Королева страны».

В отборочном туре приняли участие 40 тысяч девушек со всей России, но в финал попали лишь 29 из них. Победительницей стала москвичка Кристина Ларченко. Она получила главный приз - автомобиль Audi и звание «Королевы России»

Напомним, ранее сообщалось, что Гадышева занимается в театре моды и танца «Эрика», а также пять лет является волонтером и помогает детям с расстройствами аутистического спектра, сопровождая их на различных мероприятиях.

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