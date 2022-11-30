Глава Татарстана принял участие в открытии памятника авиаконструктору Туполеву в Москве

Статуя представляет собой ростовую фигуру Туполева и силуэт самолета. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 30 ноября, в Москве состоялось открытие памятника ученому и авиаконструктору Андрею Туполеву. В мероприятии среди прочих принял участие и глава Татарстана Рустам Минниханов. В своей речи он отметил неоценимый вклад инженера в создание стратегической авиации.

- Многое из того, что делал Андрей Николаевич, он делал первым в мире. Для нас большая гордость, что деятельность этого гениального инженера тесно связана с Казанью. Многолетняя общая история объединяет Татарстан и ПАО «Туполев» и по сей день. Уверен, что впереди у отечественного авиастроения также много открытий, побед и великих свершений, - заявил руководитель республики.

Отметим, что памятник Туполеву в Москве представляет собой ростовую фигуру авиаконструктора и силуэт взлетающего самолета Ту-144.

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