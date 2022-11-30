На форуме ЮНЕСКО в Казани будут представлены 10 стран на уровне министров

Мероприятие состоится в столице Татарстана с 5 по 8 декабря. Фото: Антон ПИКУС

В Казани на международном форуме ЮНЕСКО, посвященном 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, будут представлены 10 стран на уровне министров культуры и природы. Мероприятие состоится в столице Татарстана с 5 по 8 декабря, рассказал ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

По его словам, на форуме, среди прочего, будет присутствовать министр культуры Сирии Любана Мушавех, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы форума состоится ряд тематических мероприятий, конференций и заседаний для экспертов в сфере всемирного, промышленного и религиозного наследия. Организаторами съезда являются Министерство иностранных дел России и Правительство Татарстана.

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