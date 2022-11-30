Утвержден порядок выплат судьям Конституционного суда Татарстана после его упразднения

После ликвидации Конституционного суда его судьи будут отправлены в отставку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утвержден порядок предоставления гарантий судьям Конституционного суда Татарстана после того, как тот будет упразднен. Согласно указу главы республики Рустама Минниханова, с 1 января ежемесячное пожизненное содержание и иные выплаты им будет направлять министерство труда региона.

Для этого суд должен передать в ведомство все необходимые документы, а Кабмин Татарстана решить вопрос с финансированием всех расходов.

Отметим, что после ликвидации Конституционного суда республики за судьями, которые будут отправлены в отставку, сохранятся не только материальные, но и социальные гарантии.

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