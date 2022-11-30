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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:31

Утвержден порядок выплат судьям Конституционного суда Татарстана после его упразднения

Ежемесячное пожизненное содержание им будет направлять министерство труда региона
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
После ликвидации Конституционного суда его судьи будут отправлены в отставку.

После ликвидации Конституционного суда его судьи будут отправлены в отставку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утвержден порядок предоставления гарантий судьям Конституционного суда Татарстана после того, как тот будет упразднен. Согласно указу главы республики Рустама Минниханова, с 1 января ежемесячное пожизненное содержание и иные выплаты им будет направлять министерство труда региона.

Для этого суд должен передать в ведомство все необходимые документы, а Кабмин Татарстана решить вопрос с финансированием всех расходов.

Отметим, что после ликвидации Конституционного суда республики за судьями, которые будут отправлены в отставку, сохранятся не только материальные, но и социальные гарантии.

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