В Татарстане собрали около 34,6 миллиона рублей для мобилизованных

В организации сбора приняли участие члены местного общественного движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!». Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Татарстана собрали около 34,6 миллиона рублей для мобилизованных граждан. На эти деньги были приобретены хозяйственные наборы, термобелье, футболки, медикаменты и инструменты, сообщается в telegram-канале оперштаба республики по мобилизации.

В организации сбора приняли участие члены местного общественного движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!». Они объединили усилия неравнодушных граждан, предпринимателей, общественных и коммерческих организаций для оказания помощи военнослужащим.

- Для оказания поддержки военным подразделениям, сформированным на территории Татарстана, мы работаем адресно: получаем списки необходимого, формируем гуманитарную помощь, отправляем нашим ребятам, - говорит вице-премьер региона Лейла Фазлеева.

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