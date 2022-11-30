-25 градусов, туман и гололедица: какими будут первые зимние дни в Татарстане

Вплоть до субботы на дорогах региона ожидается гололедица. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на то, что морозно в Татарстане уже не одну неделю, настоящая зима еще не началась. Первые дни декабря в республике будут не очень снежными, зато холодными. По ночам столбики термометров при прояснениях грозят опуститься до -25 градусов.

Так, ночью на четверг, 1 декабря, в регионе ожидается от -9 до -14 градусов, при прояснениях до -19. Также вплоть до утра возможен туман. Днем будет от - 6 до -11 градусов. Местами небольшой снег.

Ночью на 2 число прогнозируется от -10 до -15 градусов, при прояснениях все те же -19. Днем – от -7 до -12. Снег если и будет, то вновь не существенный.

Холоднее станет в субботу. Ночью на 3 декабря столбики термометров при прояснениях могут опуститься до -25 градусов. Днем будет до -15 градусов. Осадков не ожидается.

Все эти дни на дорогах Татарстана по-прежнему будет скользко, предупреждают в местном Гидрометцентре.

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