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НовостиЗдоровье30 ноября 2022 12:03

В Набережных Челнах выявили первый случай свиного гриппа

Утверждается, что зараженный не был привит
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Медики настоятельно рекомендуют горожанам защитить свое здоровье и вакцинироваться.

Медики настоятельно рекомендуют горожанам защитить свое здоровье и вакцинироваться.

Фото: Ксения Высотина

В Набережных Челнах зафиксировали первый случай свиного гриппа. Пациент не был привит от заболевания, утверждают в пресс-службе городской поликлиники №7.

Медики настоятельно рекомендуют горожанам защитить свое здоровье и сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Это можно сделать одновременно в медучреждениях по месту жительства.

Свиной грипп может быть опасен своими осложнениями. В группу риска входят дети дошкольного и школьного возраста, а также лица с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстан поступила последняя в сезоне партия препарата против свиного гриппа.

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