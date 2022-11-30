Татарстанские книгоманы получат доступ к большой цифровой библиотеке

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МТС включила новый книжный сервис в экосистемную подписку МТС Premium, пользователи которой смогут выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня изданий «Строк» с 1 декабря.

Библиотека нового сервиса «Строки» включает в себя ряд эксклюзивных изданий, популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, авторские и детские подкасты.

Подписчики МТС Premium получат к ним бесплатный доступ до 10 часов в месяц в дополнение к комплексу экосистемных решений, уже имеющихся у пользователей подписки в Татарстане: онлайн-кинотеатр KION, МТС Music, безлимитные популярные мессенджеры и соцсети, блокировка спам-звонков «Защитник», дополнительное место в облачном хранилище и многое другое.

Чтобы начать пользоваться библиотекой, нужно авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium. Она доступна не только абонентам МТС, но и пользователям услуг других операторов.