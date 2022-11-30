С 1 декабря жители Набережных Челнов будут платить за отопление больше

Изменение стоимости услуг ЖКХ связано с переносом сроков индексации. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 декабря в Набережных Челнах изменятся тарифы на отопление. С началом зимы горожанам придется платить по 2093,26 рубля за гигакалорию, что на 9% больше нынешней цены в 1920,53 рубля.

Несмотря на это, стоимость отопления в татарстанском автограде все равно останется одной из самых низких в Татарстане.

Отметим, что изменение тарифов ЖКХ связано с переносом сроков индексации. Это коснется не только отопления, но и газа, водоснабжения и вывоза отходов.

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