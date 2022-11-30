Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев попал в топ-10 Национального рейтинга мэров

Магдеев разместился на восьмой строчке списка. Фото: nabchelny.ru

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев занял восьмое место в Национальном рейтинге мэров. Данное исследование провел центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве России, сообщает администрация города.

Были оценены 88 мэров городов страны. Результаты получены на основании заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества. Специалисты не только оценивали работу градоначальников, но и обосновывали свои выводы.

В тройку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюмени Руслан Кухарук и мэр Казани Ильсур Метшин.

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