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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:10

ICL откроет в Татарстане производство материнских плат в 2023 году

Общий объем инвестиций в данный проект составил два миллиарда рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На первом этапе планируется выпускать 300 тысяч материнок в год.

На первом этапе планируется выпускать 300 тысяч материнок в год.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Российский производитель вычислительной техники ICL откроет в Татарстане производство материнских плат в третьем квартале 2023 года. Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил гендиректор АО «АйСиЭл-КПО ВС» Евгений Степанов.

По его словам, завод по производству материнских будет открыт в Лаишево. Его площадь составит 200 тысяч квадратных метров. На первом этапе планируется выпускать 300 тысяч материнок в год, а в после - увеличить эту цифру до миллиона.

Отметим, данный проект создавался совместно с Иннополисом. Общий объем инвестиций в него составил два миллиарда рублей.

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