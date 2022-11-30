ICL откроет в Татарстане производство материнских плат в 2023 году

На первом этапе планируется выпускать 300 тысяч материнок в год. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Российский производитель вычислительной техники ICL откроет в Татарстане производство материнских плат в третьем квартале 2023 года. Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил гендиректор АО «АйСиЭл-КПО ВС» Евгений Степанов.

По его словам, завод по производству материнских будет открыт в Лаишево. Его площадь составит 200 тысяч квадратных метров. На первом этапе планируется выпускать 300 тысяч материнок в год, а в после - увеличить эту цифру до миллиона.

Отметим, данный проект создавался совместно с Иннополисом. Общий объем инвестиций в него составил два миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram