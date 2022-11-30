За сутки с улиц Казани вывезли около 5,2 тысячи тонн снега

Всего на уборку улиц Казани вышли 62 дорожных рабочих и было использовано 212 единиц техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С улиц Казани 29 ноября вывезли около 5,2 тысячи тонн снега. Из них 2,8 тысячи тонн было убрано ночью, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Всего на уборку улиц вышли 62 дорожных рабочих и было использовано 212 единиц техники. А для противогололедной обработки применили 14 тонн реагента и 77 тонн песко-соляной смеси.

Отметим, днем 30 ноября чисткой дорог от снега займутся 614 дорожных рабочих и применят 253 единицы техники.

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